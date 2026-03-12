ВСУ потеряли более 85 боевиков в зоне действия «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств», — говорится в сводке.