«Север» занял выгодные рубежи
Подразделения «Северной» группировки атаковали три украинские бригады и пограничный отряд в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах шести населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и 11 складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, города Красный Лиман и сел Крымки и Лозовое в ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 185 боевиков, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакует ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. Также противник лишился бронетранспортера М113, трех боевых бронированных машин, десяти автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, двух складов боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 340 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и двух населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм САУ Krab и склад боеприпасов.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской области и трех населенных пунктов Запорожской области.
«Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня “Vampire” чешского производства», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Григоровка и Преображенка Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 447 БПЛА самолетного типа.