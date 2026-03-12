Над Крымом сбили украинский беспилотник

В четверг, 12 марта, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с семи утра до двух часов дня.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в министерстве.
В оборонном ведомстве уточнили, что по одному беспилотнику сбили над Крымом и Азовским морем. Еще 10 дронов нейтрализовали над Белгородской областью, пять — над Курской, два — над Кубанью, один — над Брянской.
