Вертолет Ка-52М группировки «Север» уничтожил бронетехнику ВСУ. Видео

Экипаж вертолета Ка-52М группировки войск «Север» выполнил успешную боевую задачу по уничтожению целей противника. Об этом сообщает сообщество «Вооруженные силы Новороссии».
Удар по разведанным позициям ВСУ был нанесен авиационными ракетами. В результате огневого воздействия были уничтожены бронированная техника и скопление личного состава противника.
После выполнения пусков летчики совершили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки для защиты от средств ПВО, и благополучно вернулись на площадку вылета.