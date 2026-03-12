Ричмонд
Вертолет Ка-52М группировки «Север» уничтожил бронетехнику ВСУ. Видео

Вертолетчики группировки «Север» нанесли удар по позициям ВСУ поразив бронетехнику и личный состав. После выполнения задачи Ка-52М успешно вернулся на базу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Экипаж вертолета Ка-52М группировки войск «Север» выполнил успешную боевую задачу по уничтожению целей противника. Об этом сообщает сообщество «Вооруженные силы Новороссии».

Удар по разведанным позициям ВСУ был нанесен авиационными ракетами. В результате огневого воздействия были уничтожены бронированная техника и скопление личного состава противника.

После выполнения пусков летчики совершили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки для защиты от средств ПВО, и благополучно вернулись на площадку вылета.