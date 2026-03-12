Над Краснодарским краем сбили два БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 07:00 до 14:00. Всего над регионами России в это время уничтожили 20 украинских беспилотников. Из них 10 ликвидировали над Белгородской областью, пять БПЛА уничтожили над Курской областью, два — над Краснодарским краем и по одному — над Республикой Крым, акваторией Азовского моря и Брянской областью.
