Компенсация ущерба от атак беспилотников — где получить и что знать

По словам Денисовой, согласно статистике за 2024 и 2025 годы от ведущих страховых компаний, можно сказать, что средняя сумма компенсационных выплат по таким случаям составляет от 60 000 до 100 000 рублей. «Связано это с тем, что основной ущерб связан с повреждением окон и заменой остекления, что в целом покрывается данной суммой», — заметила она.