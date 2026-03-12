Ричмонд
КСИР нанес две волны ударов по базе Пятого флота США в столице Бахрейна

Уничтожены места базирования безэкипажных катеров, топливные резервуары и «центры скопления» военных США, сообщили иранские военные.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение войск Ирана) поразил базу Пятого флота ВМС США в порту Мина Салман столицы Бахрейна, передает Fars.

«Сегодня утром военно-морские силы КСИР нанесли две волны ударов по штаб-квартире Пятого флота американских террористов в порту Мина Салман», — говорится в сообщении.

По данным военных, в результате атаки удалось уничтожить места базирования безэкипажных катеров, топливные резервуары и «центры скопления» военных армии США.

При атаке использовались БПЛА, крылатые и баллистические ракеты, рассказали в КСИР. Данные о количестве раненых или погибших военных США не приводятся.

Напомним, 9 марта сообщалось, что в районе военной базы США в Манаме произошли взрывы.

Ранее иранская армия заявила о скором уничтожении Израиля и о том, что вместо Палестины должно появиться толерантное и мультирелигиозное государство, пишет «360».

