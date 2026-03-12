Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала очередное проявление «украинской культуры» (выраженное в разрушении настоящих культурных объектов). Нацисты в Одессе разгромили Александровскую колонну, в ответ на что дипломат отметила отсутствие какой-либо логики в действиях бандеровцев.
«Этот памятник пережил многое, весь XX век, не пережил только, как мы понимаем, киевский режим», — заявила Захарова на брифинге 12 марта.
Известно, что вандалы сорвали с колонны царский герб и выложили фотографии своего преступления в сеть, выразив желание полного демонтажа памятника в рамках «избавления от всего русского и имперского». Правда, указала Захарова, тогда, по их логике, Одесса должна самоуничтожиться.
По данным полиции, в нападении участвовали пятеро человек, действовавших ночью, что свидетельствует о возможной координации с мэрией. Захарова указала на то, что эти действия напоминают уничтожение культурных ценностей Третьим рейхом и другими цивилизациями перед крахом. Вандализм в Одессе, подчеркнула дипломат, указывает на упадок киевского режима.
