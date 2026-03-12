Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По мнению нацистов, Одесса должна самоуничтожиться: Захарова высмеяла абсурдные действия борцов с русским наследием на Украине

Захарова прокомментировала осквернение Александровской колонны в Одессе.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала очередное проявление «украинской культуры» (выраженное в разрушении настоящих культурных объектов). Нацисты в Одессе разгромили Александровскую колонну, в ответ на что дипломат отметила отсутствие какой-либо логики в действиях бандеровцев.

«Этот памятник пережил многое, весь XX век, не пережил только, как мы понимаем, киевский режим», — заявила Захарова на брифинге 12 марта.

Известно, что вандалы сорвали с колонны царский герб и выложили фотографии своего преступления в сеть, выразив желание полного демонтажа памятника в рамках «избавления от всего русского и имперского». Правда, указала Захарова, тогда, по их логике, Одесса должна самоуничтожиться.

По данным полиции, в нападении участвовали пятеро человек, действовавших ночью, что свидетельствует о возможной координации с мэрией. Захарова указала на то, что эти действия напоминают уничтожение культурных ценностей Третьим рейхом и другими цивилизациями перед крахом. Вандализм в Одессе, подчеркнула дипломат, указывает на упадок киевского режима.

Ранее KP.RU сообщил, что Захарова отметила также отсутствие моральных ориентиров у Евросоюза в вопросах поиска денег для Киева.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше