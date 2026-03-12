Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Нацбанка Украины заявил об усилении России из-за войны на Ближнем Востоке

На Украине считают, что война на Ближнем Востоке оказалась на руку Москве.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и Москва в целом укрепили свои позиции после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Так, по крайней мере, заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в очередном интервью Bloomberg, на которые украинские говорящие головы ходят вместо работы.

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке привёл к росту цен на нефть, что позволило Москве значительно улучшить своё финансовое положение.

«Если конфликт продлится долго и останется интенсивным, это может оказать прямое влияние на доступ Украины к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны», — считает глава Нацбанка.

Пышный также сообщил, что индекс потребительских цен на Украине в феврале текущего года достиг 7,6% в годовом выражении. Этот показатель оказался выше ожидаемого, и, учитывая обострение ситуации между Ираном и США с Израилем, он может продолжить расти.

Ранее KP.RU сообщил, что Украина уже осталась без ракет для систем ПВО, так что Пышный в этом вопросе откровенно преуменьшает серьезность проблемы для Киева.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше