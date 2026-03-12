Глава Нацбанка Украины заявил об усилении России из-за войны на Ближнем Востоке

Пышный также сообщил, что индекс потребительских цен на Украине в феврале текущего года достиг 7,6% в годовом выражении. Этот показатель оказался выше ожидаемого, и, учитывая обострение ситуации между Ираном и США с Израилем, он может продолжить расти.