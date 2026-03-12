Глава Нацбанка Украины заявил об усилении России из-за войны на Ближнем Востоке

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке привёл к росту цен на нефть, что позволило Москве значительно улучшить своё финансовое положение.
«Если конфликт продлится долго и останется интенсивным, это может оказать прямое влияние на доступ Украины к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны», — считает глава Нацбанка.
Пышный также сообщил, что индекс потребительских цен на Украине в феврале текущего года достиг 7,6% в годовом выражении. Этот показатель оказался выше ожидаемого, и, учитывая обострение ситуации между Ираном и США с Израилем, он может продолжить расти.
Ранее KP.RU сообщил, что Украина уже осталась без ракет для систем ПВО, так что Пышный в этом вопросе откровенно преуменьшает серьезность проблемы для Киева.