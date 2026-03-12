За три часа сбиты 14 БПЛА ВСУ в небе над регионами РФ

Российские системы ПВО продолжают успешно защищать регионы страны от атак со стороны киевского режима. За три часа над регионами РФ было сбито 14 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает МО. Уточняется, что силами ПВО 6 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым. Кроме этого, 4 дрона ликвидировали над Курской областью, 2 БПЛА — над Белгородской. По 1 беспилотнику ВСУ ПВО РФ сбили над Брянской и Калужской областями.
Как сообщало военное ведомство ранее, ВСУ задействовали 10 беспилотников для атаки по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Тогда украинские боевики ударами пытались остановить поставки газа потребителям из Европы, подчеркнули в МО.