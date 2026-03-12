Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За три часа сбиты 14 БПЛА ВСУ в небе над регионами РФ

Силы ПВО РФ уничтожили 6 БПЛА над территорией Республики Крым за три часа.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы ПВО продолжают успешно защищать регионы страны от атак со стороны киевского режима. За три часа над регионами РФ было сбито 14 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает МО. Уточняется, что силами ПВО 6 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым. Кроме этого, 4 дрона ликвидировали над Курской областью, 2 БПЛА — над Белгородской. По 1 беспилотнику ВСУ ПВО РФ сбили над Брянской и Калужской областями.

Как сообщало военное ведомство ранее, ВСУ задействовали 10 беспилотников для атаки по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Тогда украинские боевики ударами пытались остановить поставки газа потребителям из Европы, подчеркнули в МО.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше