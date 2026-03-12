Кошта: Европейский совет обсудит Иран и Украину 19 марта

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Глава Европейского совета Антониу Кошта созывает заседание 19 марта, чтобы главы государств и правительств Евросоюза обсудили обстановку на Ближнем Востоке и Украину.
«Коллеги, приглашаю вас на заседание Евросовета, которое пройдет 19 марта. Мы обсудим ситуацию в Иране и [ближневосточном] регионе», — говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой органа. Кошта добавил, что на повестке будет стоять тема Украины, ситуация в Ливане, секторе Газа и на западном берегу реки Иордан.
Среди приглашенных участников также значатся генсек ООН Антониу Гутерриш, глава ЕЦБ Кристин Лагард и председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис.