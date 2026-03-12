Россия обсудит более чем с 40 странами преступления ВСУ в Белгородской области

В связи с обстрелом спорткомплекса в Масловой пристани Белгородской области РФ инициирует международный телемост. По словам посла МИД РФ Родиона Мирошника, к участию приглашены представители более 40 стран для обсуждения преступлений ВСУ в регионе.
«9 марта мы планируем провести международный телемост для более чем 40 стран мира, с доступным объяснением, что происходит сейчас в Белгородской области», — сказал Мирошник в Telegram-канале.
Мирошник также уточнил, что подробности преступления в Белгородской области восстанавливаются.
Напомним, что в результате удара ВСУ по спорткомплексу в Масловой пристани Белгородской области пострадали 14 мирных жителей, трое из которых погибли.
Как ранее писал KP.RU, украинские боевики атаковали 63 населенных пункта Белгородской области за сутки, ранены 11 человек. По уточнениям губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили по региону 161 беспилотник и 19 боеприпасов.