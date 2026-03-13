Ричмонд
Жители Харьковской области ножницами борются с оптоволоконными дронами ВСУ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 13 мар — РИА Новости. Жители Харьковской области ножницами обрезают оптоволоконные нити дронов ВСУ, которые летают над подконтрольными РФ населенными пунктами в Харьковской области, рассказала РИА Новости местная жительница Наталья.

«Атакуют и автомобили у нас, и велосипедистов, просто обычных мирных людей. Уже с ножницами стали ходить. Где видим эти нитки от дрона, сразу обрезаем и дальше идем», — рассказала женщина.