Стрелок с позывным «Лис», представляющий 177-й гвардейский полк морской пехоты группировки «Центр», заявил, что боевики ВСУ используют церкви в качестве укрепленных позиций в зоне проведения спецоперации.
Как рассказал российский морпех, подобные факты отмечались в ходе боев за населенные пункты, где противник оборудовал свои позиции в религиозных сооружениях.
«Для них это не святое место. Они могут занимать такие здания и устраивать там свои опорные пункты. Для нас, конечно, это настоящее кощунство, но для них церкви становятся обычными укрепленными позициями», — уточнил «Лис» в беседе с РИА Новости.
Как ранее подчеркнул президент РФ Владимир Путин, украинские боевики рушили храмы и объекты культурного наследия, покидая Курскую область.
При этом накануне KP.RU писал, что ВСУ заминировали Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь и два храма в ДНР.