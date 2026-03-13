Ричмонд
В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты три воздушные цели

Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в безопасных местах.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, сбиты три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Развожаев призвал жителей Севастополя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Военные РФ продолжают уничтожение вражеских дронов с использованием различных средств поражения, включая стрелковое оружие.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над различными регионами России за пять часов.

Из них 19 дронов были сбиты над Белгородской областью, шесть — над Курской областью. Также три и два беспилотника были уничтожены над Брянской областью и территорией Крыма соответственно.

