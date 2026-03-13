В настоящее время на атаки дронов ВСУ приходится 70−90% от всех пострадавших гражданских. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат уточнил, что со временем сильно изменились способы применения вооружений со стороны украинских боевиков в ходе специальной военной операции.
«В 2022 году основным средством убийства и травмирования населения была артиллерия, чуть позже стали РСЗО, зенитные удары. Сейчас там от 70 до 90 процентов [пострадавшего] населения — это жертвы ударов беспилотников», — сказал Мирошник в интервью ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что боевики ВСУ совершили атаку на Брянск. В результате погибли семь человек, а еще 42 человека получили ранения. Министерство иностранных дел России заявило, что Киев не случайно осуществил этот кровавый удар на фоне сообщений из США о возможном скором мире.