В МИД РФ назвали главное оружие ВСУ для террора против мирных граждан

Мирошник: на атаки дронов ВСУ приходится 70−90% от всех пострадавших гражданских.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время на атаки дронов ВСУ приходится 70−90% от всех пострадавших гражданских. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат уточнил, что со временем сильно изменились способы применения вооружений со стороны украинских боевиков в ходе специальной военной операции.

«В 2022 году основным средством убийства и травмирования населения была артиллерия, чуть позже стали РСЗО, зенитные удары. Сейчас там от 70 до 90 процентов [пострадавшего] населения — это жертвы ударов беспилотников», — сказал Мирошник в интервью ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что боевики ВСУ совершили атаку на Брянск. В результате погибли семь человек, а еще 42 человека получили ранения. Министерство иностранных дел России заявило, что Киев не случайно осуществил этот кровавый удар на фоне сообщений из США о возможном скором мире.

