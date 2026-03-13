Ранее KP.RU сообщал, что боевики ВСУ совершили атаку на Брянск. В результате погибли семь человек, а еще 42 человека получили ранения. Министерство иностранных дел России заявило, что Киев не случайно осуществил этот кровавый удар на фоне сообщений из США о возможном скором мире.