В первый день после освобождения Суджи волонтеры эвакуировали более 140 человек

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Более 140 жителей приграничного города Суджа Курской области удалось эвакуировать волонтерам в первый день после освобождения от оккупации ВСУ в марте 2025 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Суджанского района Алексей Спиридонов, который на тот момент руководил Центром военно-патриотической поддержки «Патриот».