В первый день после освобождения Суджи волонтеры эвакуировали более 140 человек

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Более 140 жителей приграничного города Суджа Курской области удалось эвакуировать волонтерам в первый день после освобождения от оккупации ВСУ в марте 2025 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Суджанского района Алексей Спиридонов, который на тот момент руководил Центром военно-патриотической поддержки «Патриот».
«В первый же день после освобождения Суджи нам удалось вывезти более 140 человек», — сказал собеседник агентства.
Спиридонов отметил, что тогда город оказался отрезан от внешнего мира из-за больших повреждений и разрушения дорог.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки «Север». ВСУ после освобождения ВС РФ Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.
Полный текст интервью будет опубликован 13 марта в 07:00 мск.