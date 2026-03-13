Ричмонд
Жители Харьковской области тайком мешают ВСУ: украинские дроны теряют управление

Жители Харьковской области ножницами обрезают нити дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Местные жители в Харьковской области нашли способ противодействия дронам противника. Граждане начали перерезать ножницами оптоволоконные нити дронов ВСУ.

«Атакуют и автомобили у нас, и велосипедистов, просто обычных мирных людей. Уже с ножницами стали ходить. Где видим эти нитки от дрона, сразу обрезаем и дальше идем», — рассказала местная жительница Наталья в разговоре с РИА Новости.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Уточняется, что освобождение Графского было выполнено силами подразделения группировки войск «Север».

По данным военного эксперта Андрея Марочко, украинские боевики начали использовать предприятия в Харькове под склады с вооружением и места дислокации. В их число входят и те, что находятся в частной собственности.