Группировка «Восток» пресекла вылазку диверсантов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск «Восток» пресекли вылазку диверсионных групп ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Операторы БПЛА войск беспилотных систем 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск “Восток” пресекли попытки малых групп противника просочиться через линию боевого соприкосновения», — информировали в военном ведомстве.
В министерстве рассказали, что скрытное перемещение диверсантов ВСУ было обнаружено на подходах к передовым позициям российских подразделений. По выявленным целям было нанесено огневое поражение, и разведывательно-диверсионная группа противника была уничтожена.
В МО РФ отметили, что командование ВСУ, делая ставку на протяженность фронта, регулярно пытается забрасывать боевиков в глубину нашей обороны, но операторы беспилотных подразделений группировки войск «Восток» контролируют линию боевого соприкосновения и последовательно пресекают любые попытки боевиков зайти в тыл российских войск.