Группировка «Север» не позволила ВСУ оборудовать позиции в Харьковской области

«Разведчиками группировки войск “Север” было зафиксировано передвижение живой силы противника в одном из населенных пунктов в Харьковской области. Военнослужащие ВСУ попытались оборудовать позицию в здании в сельской застройке. Координаты противника передали в подразделение беспилотных летательных аппаратов», — информировали в военном ведомстве.
В министерстве рассказали, что к месту передвижения противника совершил вылет ударный FPV-дрон под управлением оператора беспилотных систем группировки войск «Север». Беспилотник, снаряженный осколочно-фугасной боевой частью, уничтожил противника, пытавшегося оборудовать позиции в этом населенном пункте.