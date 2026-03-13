Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» не позволила ВСУ оборудовать позиции в Харьковской области

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Операторы ударного FPV-дрона группировки войск «Север» не позволили подразделению ВСУ оборудовать позиции в населенном пункте Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Разведчиками группировки войск “Север” было зафиксировано передвижение живой силы противника в одном из населенных пунктов в Харьковской области. Военнослужащие ВСУ попытались оборудовать позицию в здании в сельской застройке. Координаты противника передали в подразделение беспилотных летательных аппаратов», — информировали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что к месту передвижения противника совершил вылет ударный FPV-дрон под управлением оператора беспилотных систем группировки войск «Север». Беспилотник, снаряженный осколочно-фугасной боевой частью, уничтожил противника, пытавшегося оборудовать позиции в этом населенном пункте.