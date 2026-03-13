Группировка «Север» не позволила ВСУ оборудовать позиции в Харьковской области

«Разведчиками группировки войск “Север” было зафиксировано передвижение живой силы противника в одном из населенных пунктов в Харьковской области. Военнослужащие ВСУ попытались оборудовать позицию в здании в сельской застройке. Координаты противника передали в подразделение беспилотных летательных аппаратов», — информировали в военном ведомстве.