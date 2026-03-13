ВС России уничтожили спрятанный танк ВСУ на Константиновском направлении

«В ходе выполнения огневых задач расчет 152-мм гаубицы 2А65 “Мста-Б” артиллерийской бригады Южной группировки войск высокоточным боеприпасом “Краснополь” уничтожил замаскированный в лесополосе танк противника на константиновском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Наведение орудия осуществлялось с помощью разведывательного БПЛА подразделения войск беспилотных систем Южной группировки войск, добавили в ведомстве.
