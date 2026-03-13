«Ураган» уничтожил скопление солдат ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил скопление живой силы ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружили район размещения подразделений ВСУ в Днепропетровской области, где противник оборудовал укрытия и использовал подготовленные позиции для размещения живой силы. После уточнения координат цели данные были переданы расчету реактивной системы залпового огня “Ураган”. Получив координаты, артиллеристы нанесли удар реактивным залпом по выявленному району», — информировали в военном ведомстве.
В министерстве уточнили, что после удара были уничтожены укрытия и позиции, использовавшиеся противником для размещения сил на этом участке. Поражение района сосредоточения сорвало его дальнейшее использование для накопления и размещения подразделений.
«При выполнении боевых задач мы используем отечественные средства связи, которые отлично себя показали на линии боевого соприкосновения. Они работают и в дождливую, и в солнечную погоду. Также благодаря им у нас получается успешно координировать работу наших боевых групп, и задачи выполняются успешно», — сказал командир подразделения с позывным Фауст на видео, предоставленном Минобороны РФ.