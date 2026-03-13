Расчет РСЗО «Град» уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области

В министерстве уточнили, что военнослужащие произвели залп 122-мм реактивными снарядами по выявленной цели на дальности около 18 км. Корректировка огня и контроль поражения осуществлялись в режиме реального времени. После выполнения огневой задачи расчет БМ-21 «Град» оперативно свернул установку и убыл на запасную позицию.