Расчет РСЗО «Град» уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области

«Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” нанес площадной удар по позициям формирований ВСУ в Днепропетровской области. Благодаря точным разведданным и слаженному взаимодействию артиллеристов с беспилотной авиацией укрытая живая сила противника была уничтожена с первого залпа без необходимости дополнительной корректировки», — информировали в военнном ведомстве.
В министерстве уточнили, что военнослужащие произвели залп 122-мм реактивными снарядами по выявленной цели на дальности около 18 км. Корректировка огня и контроль поражения осуществлялись в режиме реального времени. После выполнения огневой задачи расчет БМ-21 «Град» оперативно свернул установку и убыл на запасную позицию.