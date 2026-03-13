Военнослужащие «Севера» помогают доставлять гумпомощь жителям Суджанского района

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» помогают доставлять гуманитарную помощь и лекарства жителям приграничного Суджанского района Курской области, которые отказались эвакуироваться. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава района Алексей Спиридонов.
«Нам очень помогают военнослужащие “Севера”, которые передают жителям гуманитарку, лекарства», — сказал собеседник агентства.
По его словам, въезд в населенные пункты района закрыт в целях безопасности, но там остались жители, которые отказались эвакуироваться. «Мы регулярно призываем всех выехать, потому что там нет условий для жизни, нет медицины, нет продуктовых магазинов. Некоторые прислушиваются и соглашаются на эвакуацию в Курск», — добавил Спиридонов.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки «Север». ВСУ после освобождения ВС РФ Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.