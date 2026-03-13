Военнослужащие «Севера» помогают доставлять гумпомощь жителям Суджанского района

По его словам, въезд в населенные пункты района закрыт в целях безопасности, но там остались жители, которые отказались эвакуироваться. «Мы регулярно призываем всех выехать, потому что там нет условий для жизни, нет медицины, нет продуктовых магазинов. Некоторые прислушиваются и соглашаются на эвакуацию в Курск», — добавил Спиридонов.