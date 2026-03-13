В четырёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты

Работа четырех российских аэропортов временно ограничена. Так, аэропорты Казани, Чебоксар, Нижнекамска и Ульяновска ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов.
«Аэропорты Казани, Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает Росавиация в Telegram-канале.
Уточняется, что информация о временных ограничениях в краснодарском аэропорту появлялась в период с 02:49 по 04:42 по мск.
Ранее также сообщалось, что аэропорты трех городов ограничили работу. Среди них — аэропорты Пензы, Саратова и Краснодара. Там также временно не принимают и не отправляют самолеты для безопасности полетов.
Днем ранее в пресс-службе воздушной гавани проинформировали о введении временных ограничений в аэропорту Сочи.
По данным Минобороны на вечер 12 марта, силы ПВО ликвидировали 6 БПЛА над регионами РФ за три часа. Большая часть дронов ВСУ тогда была сбита над территорией Республики Крым.
Обновлено 05:42 (мск): ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Ульяновске сняты.