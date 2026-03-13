Ричмонд
В четырёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты

Аэропорты Казани, Чебоксар, Нижнекамска и Ульяновска временно не принимают самолёты.

Источник: Комсомольская правда

Работа четырех российских аэропортов временно ограничена. Так, аэропорты Казани, Чебоксар, Нижнекамска и Ульяновска ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов.

«Аэропорты Казани, Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает Росавиация в Telegram-канале.

Уточняется, что информация о временных ограничениях в краснодарском аэропорту появлялась в период с 02:49 по 04:42 по мск.

Ранее также сообщалось, что аэропорты трех городов ограничили работу. Среди них — аэропорты Пензы, Саратова и Краснодара. Там также временно не принимают и не отправляют самолеты для безопасности полетов.

Днем ранее в пресс-службе воздушной гавани проинформировали о введении временных ограничений в аэропорту Сочи.

По данным Минобороны на вечер 12 марта, силы ПВО ликвидировали 6 БПЛА над регионами РФ за три часа. Большая часть дронов ВСУ тогда была сбита над территорией Республики Крым.

Обновлено 05:42 (мск): ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Ульяновске сняты.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше