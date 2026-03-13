Власти Анапы ввели свободное посещение школ из-за угроз атак БПЛА

«При этом все образовательные учреждения Анапы будут работать в штатном режиме. Решение, отправлять ребенка на учебу или нет, будут принимать родители», — написала мэр в своем Telegram-канале.
В то же время Маслова подчеркнула о необходимости в случае оставления ребенка дома предупредить педагогов.
«Прошу родителей подойти к такому решению взвешенно, оценив все возможные риски. Не всегда нахождение детей дома, особенно одних, может быть безопасней школьных стен. Все наши образовательные учреждения готовы к нештатным ситуациям», — отметила мэр.
Как мы уже рассказывали, в четверг в Анапе полностью отменили занятия в школах из-за беспилотной опасности.
Напомним, территория курорта в последние дни регулярно подвергается атакам украинских БПЛА. Так, фрагменты одного из дронов попали в многоквартирный дом по улице Адмирала Пустошкина, из которого пришлось эвакуировать 100 жильцов, в том числе 28 детей.
А накануне вооруженные силы Украины снова атаковали компрессорную станцию «Русская», которая находится в населенном пункте Гай-Кодзор под Анапой и обеспечивает поставки газа по «Турецкому потоку».