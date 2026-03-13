В Башкирии утвердили рабочую группу по поиску пропавших участников СВО.

В Башкирии утвердили состав рабочей группы по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции из республики. Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Группу возглавила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина, сопредседателем группы назначен вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
Также в группе будут работать министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова, руководитель регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, военный комиссар республики Михаил Блажевич, уполномоченный по правам человека в РБ Михаил Закомалдин, председатель ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков, председатель комитета семей воинов Отечества в Башкирии, депутат Гособрания Эльвира Мацкевич и другие.
Напомним, Радий Хабиров в ходе оглашения своего Послания Госсобранию поручил создать группу для поиска пропавших на СВО бойцов.
«Считаю необходимым создать постоянно действующую рабочую группу во главе с Ириной Александровной Панькиной. Прошу Руслана Тагировича Хабибова организовать эту работу совместно с федеральными органами — Военным комиссариатом и комендатурой, Военным прокурором, Военным следственным отделом Уфимского гарнизона и другими структурами», — сказал Глава Башкирии.
В правительстве Башкирии 4 марта состоялось первое заседание рабочей группы. Руслан Хабибов отметил, что Глава республики поставил чёткие задачи в вопросе поиска пропавших без вести военнослужащих.
«Сегодня поиск без вести пропавших воинов становится вопросом номер один. Есть чёткое понимание: основная задача — это, безусловно, отработать алгоритм, чтобы максимально быстро, эффективно эти вопросы решались для жителей нашей республики. И эта задача будет выполнена», — отметил Руслан Хабибов.