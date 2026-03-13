В городе Пермского края ввели режим «Ковёр»

Режим «Ковёр» ввели на территории Соликамска Пермского края, предупредили жителей региона через приложение РСЧС.
Согласно сообщению, режим ввели 13 марта в 09:05 радиусом 50 километров. Это уже второй раз, когда в Соликамске объявляют план «Ковёр». В прошлый раз это случилось 4 марта.
Напомним, что на территории Пермского края с 8:00 действует особый режим из-за угрозы атаки БПЛА. Для обеспечения безопасности полётов временно закрыли пермский аэропорт.
