100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями

Еще 29 дронов сбили над Республикой Адыгея, 25 — над Краснодарским краем. Кроме того, 7 беспилотников российские военные сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, три — над территорией Ставропольского края, два — над Брянской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской области, Волгоградской, Липецкой областями и республикой Татарстан. Всего над регионами России сбили 176 БПЛА, добавили в оборонном ведомстве.