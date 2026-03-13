100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 12 марта до 7.00 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 БПЛА над Республикой Крым, 18 — над акваторией Азовского моря и два — над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.
Еще 29 дронов сбили над Республикой Адыгея, 25 — над Краснодарским краем. Кроме того, 7 беспилотников российские военные сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, три — над территорией Ставропольского края, два — над Брянской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской области, Волгоградской, Липецкой областями и республикой Татарстан. Всего над регионами России сбили 176 БПЛА, добавили в оборонном ведомстве.
Вечером в четверг российские две воздушные цели сбили над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление одной из многоэтажек. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной — уничтожено еще 3 воздушные цели. Краснодаре утром в пятницу обломки украинского беспилотника упали на дорогу.
30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ. В период с 20 до 23 часов четверга уничтожены еще 4 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.