Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь перехватили 176 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 176 дронов ВСУ, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Бойцы поразили 80 БПЛА в Крыму, 29 — в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над Азовским морем.

Также они ликвидировали семь дронов в Ростовской области, пять — в Курской, три — в Ставропольском крае, по два — в Брянской области и над Черным морем, по одному — в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Татарстане.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше