Силы ПВО за ночь перехватили 176 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Бойцы поразили 80 БПЛА в Крыму, 29 — в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над Азовским морем.
Также они ликвидировали семь дронов в Ростовской области, пять — в Курской, три — в Ставропольском крае, по два — в Брянской области и над Черным морем, по одному — в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Татарстане.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.