Боец Геннадий Гергенов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Боец Геннадий Гергенов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне специальной военной операции. Мужчина родился 12 августа 1984 года в деревне Хандагай Баяндаевского района в большой семье. Геннадий начал свой профессиональный путь с обучения на механика-водителя в училище. После службы в армии он работал на алюминиевом заводе в Шелехове, а затем перешел на должность водителя в фермерское хозяйство.
— Брат был добрым, спокойным, веселым человеком. Он очень любил свою семью, детей, жену. По-доброму относился ко всем родным. Для него семья была на первом месте, — рассказывает сестра Марина.
Как рассказал мэр района Геннадий Осодоев, военнослужащий успел создать семью. С супругой у него родились дочка Даша и сын Вадим. К сожалению, 28 февраля 2026 года сержант контрактной службы, стрелок парашютно-десантного взвода Гергенов Геннадий погиб.