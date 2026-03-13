Боец Геннадий Гергенов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Боец Геннадий Гергенов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне специальной военной операции. Мужчина родился 12 августа 1984 года в деревне Хандагай Баяндаевского района в большой семье. Геннадий начал свой профессиональный путь с обучения на механика-водителя в училище. После службы в армии он работал на алюминиевом заводе в Шелехове, а затем перешел на должность водителя в фермерское хозяйство.