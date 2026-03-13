Силы ПВО за ночь перехватили 176 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 12 марта текущего года до 7:00 13 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Бойцы поразили 80 БПЛА в Крыму, 29 — в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над Азовским морем.
Кроме того, они ликвидировали семь дронов в Ростовской области, пять — в Курской, три — в Ставропольском крае, по два — в Брянской области и над Черным морем, а также по одному — в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Татарстане.
В ответ на украинские атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.