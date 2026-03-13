ВСУ ударили по предприятию в Каневском районе Кубани

Атака ВСУ произошла днем 12 марта. Согласно актуальным данным, в результате произошедшего погиб один человек, еще двое сотрудников предприятия получили ранения. Они находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.
Сообщается, что на территории предприятия также произошло локальное возгорание, его оперативно ликвидировали. На месте работают экстренные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше