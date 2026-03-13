Ричмонд
ВСУ ударили по предприятию в Каневском районе Кубани

Сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района пострадало в результате атаки БПЛА. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на территории предприятия повредили административные здания и цистерны с патокой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Атака ВСУ произошла днем 12 марта. Согласно актуальным данным, в результате произошедшего погиб один человек, еще двое сотрудников предприятия получили ранения. Они находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

Сообщается, что на территории предприятия также произошло локальное возгорание, его оперативно ликвидировали. На месте работают экстренные службы.

