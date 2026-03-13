В Юбилейном микрорайоне Краснодара нашли обломки БПЛА

По словам мэра Краснодара, в результате произошедшего обошлось без повреждений и пострадавших. В настоящее время на месте падения обломков работают специальные службы.
Евгений Наумов напомнил о действующем запрете на съемку и публикацию материалов работы средств ПВО. При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо обращаться в 112, подходить к ним запрещается.
