Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ в Севастополе

Развожаев: беспилотники повредили дома и вызвали пожары в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 13 марта, беспилотники повредили дома и вызвали пожары в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Силы ПВО и Черноморского флота всю ночь отражали атаку ВСУ, которая стала одной из самых продолжительных за последнее время.

«В общей сложности сбито 53 БПЛА», — рассказал Развожаев.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

В многоэтажке в районе Нижней Голландии ударной волной выбило стекла в семи окнах, а из-за упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж. На Генерала Острякова осколок дрона пробил крышу дома.

В районе Золотого пляжа от сбитого БПЛА загорелся участок леса. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В балке Бермана по аналогичной причине загорелась трава.

«В районе Монастырского шоссе на территории СНТ в одном из частных домов повреждена крыша пристройки к дому. В районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ осколок от сбитого БПЛА разбил окно», — рассказал губернатор.

