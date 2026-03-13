Над Татарстаном сбит беспилотник

За прошедшую ночь средства ПВО России сбили 176 БПЛА. Один из них был перехвачен над территорией Татарстана.
Рано утром в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске и Елабуге действовал режим угрозы атаки БПЛА. Оповещение было отменено в 7:15 после стабилизации обстановки. На фоне объявленной угрозы в аэропортах Татарстана временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов — рейсы задерживались до особого распоряжения.
По данным Минобороны, за ночь наибольшее количество беспилотников — 80 единиц — было перехвачено над территорией Крыма.
Узнать больше по теме
