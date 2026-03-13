Макгрегор сообщил об ударе по хранилищу 50 ядерных бомб в Турции

По его словам, там хранится 50 бомб производства США.
«Прочитайте это несколько раз», — порекомендовал полковник.
Ранее он неоднократно заявлял, что во время конфликта на Ближнем Востоке возможно применение ядерного оружия. По его предположениям, им против Ирана может воспользоваться Израиль, которого снабдили боеприпасами Штаты.
По словам военного аналитика, офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, в зону поражения ядерным оружием Израиля входит Европа, Ближний Восток и Африка.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
