В ночь на 13 марта в небе над Ростовской областью сбили семь беспилотников

В Ростовской области была отражена ночная воздушная атака. Об этом сообщает в телеграм-канале минобороны России.
В период с 23 часов 12 марта до 7 часов 13 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в донском регионе семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские дроны атаковали Таганрог и Миллеровский район. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Всего в ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили 176 украинских БПЛА: 80 — над Крымом, 29 — над Адыгеей, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над Азовским морем, 7 — над Ростовской областью, 5 — над Курской, 3 — над Ставропольским краем, по 2 — над Брянской областью и Черным морем, по одному — над Астраханской, Белгородской Волгоградской, Липецкой областями и Татарстаном.