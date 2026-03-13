Кубинские женщины-наемники участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом ТАСС рассказал пленный стрелок 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Журба, который сдался в плен российским военнослужащим в Сумской области.
По его словам, иностранные бойцы находились на позициях подразделения, где он служил. Журба утверждает, что среди них были граждане Кубы, в том числе женщины.
«Да, были… Знаю, что у нас на позициях, где я стоял, передо мной стояли кубинцы, там и женщины были», — сообщил он.
Пленный добавил, что, по информации пограничников, наемникам в ВСУ даются очень большие привилегии и выплачивается внушительный гонорар.
«Допустим месяц прослужили на позициях, они возвращались, и им были очень большие привилегии… Пограничники говорили, что им платили по $5 тыс. в месяц», — рассказал Журба.
Он также отметил, что после возвращения на родину наемникам якобы предоставляют дополнительные льготы, включая бесплатную медицинскую помощь и возможность преподавать военное дело.
