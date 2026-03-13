В ДНР обрушилась атакованная ВСУ больница, где погибли восемь медиков: подробности

10 марта ВСУ атаковали медицинское учреждение в ДНР. На момент удара в больнице находились более 130 пациентов и около 50 медиков. Отмечается, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская и другая помощь. Известно, что объект никогда не использовался в военных целях.