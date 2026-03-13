В ДНР обрушилась атакованная ВСУ больница, где погибли восемь медиков: подробности

Штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил подробности последствий удара украинских войск по медицинскому учреждению. Сообщается, что атакованная больница частично обрушилась. В результате удара, напомним, погибли восемь сотрудников.
Последствия удара видны на фото, которые опубликовал штаб.
Судя по снимкам, в результате обстрела в двухэтажной больнице обрушились кровля и часть стен на втором этаже. На кадрах видно, как на полу валяются обломки выбитых окон и потолочных конструкций.
В штабе отметили, что враг прицельно бьет по больницам и медперсоналу.
10 марта ВСУ атаковали медицинское учреждение в ДНР. На момент удара в больнице находились более 130 пациентов и около 50 медиков. Отмечается, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская и другая помощь. Известно, что объект никогда не использовался в военных целях.