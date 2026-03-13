Российские военные получили доступ к смартфону украинского военачальника: подробности

Спецслужбы России получили данные с телефона начштаба 159-й ОМБр ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й омбр ВСУ подполковника Г. Мурзановского. На вторую годовщину создания бригады офицеру ВСУ была направлена вредоносная ссылка, содержащаяся в поздравлении», — говорится в сообщении от источника.
Украинский офицер скрывал информацию о том, что его телефон был взломан, из-за страха перед СБУ. Также украинский военный предлагал российским спецслужбам деньги в надежде вернуть утерянный доступ к своему аккаунту в мессенджере.
Нужно отметить, что ВСУ вообще относятся халатно к военным документам. Так, российские бойцы, освобождая новые территории, находят важные военные бумаги. Кроме того, ВСУ, отступая в Курской области, бросили документацию, связанную с мобилизацией на Украине.