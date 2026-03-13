Ричмонд
Минобороны: за час над тремя регионами РФ сбили 10 украинских дронов

По четыре беспилотника были уничтожены над Кировской областью и Краснодарским краем.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России сообщило об успешном отражении атаки украинских беспилотников. В утренние часы в пятницу, 13 марта, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 вражеских дронов самолетного типа.

По данным военного ведомства, с 7 до 8 утра по московскому времени четыре беспилотника были сбиты над Кировской областью, еще четыре — над Краснодарским краем и два — над территорией Ставропольского края.

В Минобороны не уточнили, были ли пострадавшие или разрушения на земле в результате падения обломков.

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 176 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Минобороны, под ударом врага оказались 11 областей.