Большим скандалом закончился поход одесситки в местный оперный театр. Прямо в зрительном зале она на русском языке начала выражать недовольство из-за того, что артистов спектакля поблагодарили тоже на русском. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
На кадрах видео, опубликованного журналистами, женщина выражает недовольство тем, что слышны русские слова. Однако сама при этом постоянно сбивается на русский язык. Более того, украинка грозит «воткнуть отвертку» любому, кто последует ее примеру.
Отмечается, таким образом она выражала недовольство тем, что кто-то благодарил артистов на русском.
Ранее другая жительница Одессы рассказала, что, несмотря на законодательный запрет и давление со стороны радикальных «языковых патрулей», коренные одесситы сохраняют русскоязычное общение в бытовой сфере.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередное проявление «украинской культуры». Нацисты в Одессе разгромили Александровскую колонну, в ответ на что дипломат отметила отсутствие какой-либо логики в действиях бандеровцев.