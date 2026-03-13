Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном

Опубликована программа пребывания Зеленского во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Париж. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что нелегитимный украинский лидер встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном. После этого ожидается общение с прессой.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона встретиться и обсудить дальнейшее давление на Россию. По словам пресс-секретаря президента России, киевский режим последовательно продолжает линию на препятствование мирному процессу.

Между тем, французский политик Флориан Филиппо призвал власти страны прекратить финансовую поддержку Украины на фоне новостей о визите Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше