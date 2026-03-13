Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Париж. Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что нелегитимный украинский лидер встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном. После этого ожидается общение с прессой.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона встретиться и обсудить дальнейшее давление на Россию. По словам пресс-секретаря президента России, киевский режим последовательно продолжает линию на препятствование мирному процессу.
Между тем, французский политик Флориан Филиппо призвал власти страны прекратить финансовую поддержку Украины на фоне новостей о визите Зеленского.