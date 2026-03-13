Ричмонд
КСИР обещал похоронить под обломками всех военных США на Ближнем Востоке

Командование иранской армии пообещало похоронить под обломками всех военных США на Ближнем Востоке, если они немедленно не покинут регион.

Источник: Аргументы и факты

Все американские военнослужащие будут похоронены под обломками, где бы они ни находились, если они немедленно не покинут Ближний Восток, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство IRNA.

«Американские солдаты, немедленно покиньте регион, иначе где бы вы ни находились — особенно в отелях, туннелях, промышленных зонах и подземных убежищах — мы похороним вас под обломками», — приводит агентство заявление КСИР.

Уточняется, что иранские военные провели 44-ю волну операции «Правдивое обещание 4». Они запустили ракеты «Хайбаршкан» с тонной боевой частью по целям в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Эйлате.

Также ракетами и БПЛА были атакованы американские базы США, включая «Муваффак ас-Салти» в Иордании, объекты в Манаме и Эрбиле.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, предприниматель Ким Дотком призвал Северную Корею вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке.

