ВСУ во время оккупации Суджи в Курской области прикрывали свою военную технику домами мирных жителей. Об этом в беседе с ТАСС рассказала местная жительница Валентина.
По ее словам, украинские военные рассчитывали использовать гражданские здания как щит. И судьба мирных жителей их мало интересовала.
«Свою технику ВСУ также ставили вблизи наших домов, чтобы прикрываться мирными», — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что украинские военные занимали наиболее благоустроенные дома в городе. Там, по ее словам, размещались подразделения и оборудовались пункты управления беспилотниками. В первые дни оккупации бойцы ВСУ также ходили по улицам и убеждали жителей сдаваться, утверждая, что о них якобы «забыли».
«Нагнетали, что мы уже никому не нужны, про нас забыли», — добавила Валентина.
Напомним, похожую тактику ВСУ использовали в Димитрове на красноармейском направлении. По данным Минобороны РФ, украинские военные направляли мирных жителей к позициям российских подразделений, выдавая их за собственных бойцов. Все для того, чтобы выиграть время и попытаться вырваться из окружения.