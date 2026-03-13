Жители Башкирии могут получить право бесплатного проезда до раненых бойцов

Минобороны РФ выступило с инициативой предоставить право на бесплатный проезд родным и близким участников СВО, выполняющим боевые задачи в добровольческих формированиях. Законопроект находится на стадии обсуждения.
Как выяснил «Башинформ», оборонное ведомство страны предлагает предоставить право бесплатного проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом от места жительства до места нахождения военнослужащего, который проходит лечение. Мерой поддержки родственники могут воспользоваться один раз.
Ранее агентству стало известно о том, что могут внести изменения в указ президента страны о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, выполняющих боевые задачи в добровольческих формированиях, и членов их семей.