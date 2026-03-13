Ричмонд
На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. Фрагменты вражеских беспилотников упали на жилые дома и автомобили по нескольким адресам в Темрюкском и Абинском районах Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«В Темрюке обломки БПЛА упали на парковке рядом с многоквартирными домами. В результате повреждены четыре легковых автомобиля. Также фрагменты беспилотника повредили окна и имущество в двух квартирах многоквартирных домов», — сообщили в оперштабе.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы.

Повреждения после атаки беспилотников также зафиксированы в Абинском районе Кубани, сообщил глава района Илья Биушкин.

«В результате ночной атаки вражеских БПЛА сегодня ночью предварительно установлено, что повреждены четыре домовладения в Холмском сельском поселении — посекло окна и крышу, выбита дверь. Пострадавших нет», — написал Биушкин в своем Telegram-канале.

Комиссия проводит работу по оценке нанесенного ущерба, по ее результатам собственникам жилья будет оказана вся необходимая помощь.

Массированная атака ВСУ на регионы России отражена в ночь на пятницу. Силы ПВО сбили 176 БПЛА, в том числе 100 — над Крымом, Черным и Азовским морями, 25 — над Краснодарским краем. Кроме того, в Краснодаре утром в пятницу обломки украинского беспилотника упали на дорогу.

