В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Жители поселка Москаленки в Омской области проводили в последний путь 37-летнего Андрея Гинина, погибшего в зоне специальной военной операции. Церемония прощания состоялась 13 марта при участии представителей администрации сельского округа и земляков.
Андрей Александрович родился в деревне Уютное Марьяновского района Омской области. В июне 2025 года мужчина заключил контракт на военную службу. 28 февраля 2026 года он погиб при выполнении боевых задач.
Проститься с погибшим пришли родные, друзья, соседи и представители местных общественных организаций. Такие церемонии проводятся в соответствии с установленным порядком увековечения памяти защитников Отечества.
Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким героя.