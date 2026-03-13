Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

37-летний военнослужащий из Марьяновского района погиб при выполнении воинского долга в феврале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка Москаленки в Омской области проводили в последний путь 37-летнего Андрея Гинина, погибшего в зоне специальной военной операции. Церемония прощания состоялась 13 марта при участии представителей администрации сельского округа и земляков.

Андрей Александрович родился в деревне Уютное Марьяновского района Омской области. В июне 2025 года мужчина заключил контракт на военную службу. 28 февраля 2026 года он погиб при выполнении боевых задач.

Проститься с погибшим пришли родные, друзья, соседи и представители местных общественных организаций. Такие церемонии проводятся в соответствии с установленным порядком увековечения памяти защитников Отечества.

Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким героя.