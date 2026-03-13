ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил пункты размещения ВСУ в Запорожской области. Видео

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 35-й армии группировки войск «Восток» нанес успешный удар по позициям украинских подразделений в Запорожской области. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.
Объекты противника были обнаружены в ходе воздушной разведки. Операторы БПЛА выявили пункты временного размещения личного состава ВСУ и оборудованные оборонительные позиции в одном из населенных пунктов региона.
После подтверждения координаты целей были переданы расчету «Солнцепека». В результате пуска термобарических боеприпасов укрепления противника были уничтожены.
По данным оборонного ведомства, успешный залп позволил существенно ослабить оборону ВСУ на данном участке фронта.